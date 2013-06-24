Оператор ПМД «Шериф розмінування» навчатиме протимінній діяльності ветеранів. Заняття відбуватимуться в очному форматі в місті Києві і триватимуть 10 тижнів. Перша група ветеранів вже розпочали навчання. В планах – набір ще однієї групи слухачів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Як Міністерство економіки ми працюємо над тим, аби активніше залучати ветеранів та ветеранок до гуманітарного розмінування. Це люди, які мають шалену мотивацію робити нашу землю безпечнішою і розуміють мінні загрози. Тож я вітаю ініціативу одного з операторів ПМД, який спільно з міжнародними партнерами запустив навчальну програму», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Після завершення навчання слухачі отримають свідоцтво сапера розмінування державного зразка, а також сприяння з боку організаторів у пошуку роботи.

Однією із цілей Національної стратегії протимінної діяльності до 2033 року є збільшення відсотка залучення вразливих груп, зокрема і ветеранів до робіт у сфері ПМД.

У 2024 році Міністерство економіки України спільно з Програмою розвитку ООН організували два навчальні курси для ветеранів з інвалідністю з фокусом на аналітиці даних та роботі з машинами розмінування. Більше, ніж половина учасників курсу знайшли роботу в сфері ПМД, зокрема у міжнародних організаціях, які займаються розмінуванням.