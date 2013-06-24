Командуванням ОСУВ «Хортиця», в рамках програми Головнокомандувача ЗС України – «Збереження життя та здоров’я військовослужбовців», впроваджується проєкт «Коло Покрова». Цей багатоскладовий проєкт психологічної реабілітації військових, які беруть участь у бойових діях на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках на практиці доказала свою ефективність у фронтових умовах та активно працює. Керівником проєкту став військовий капелан о. Борис Кутовий, художнім куратором – головний режисер Національного драматичного театру ім. Т. Шевченка Максим Добролюбов.

Особливою рисою цього проєкту є адаптація до фронтових умов та реалізація безпосередньо в зоні ведення бойових дій. В рамках проєкту в місцях відпочинку та відновлення бійців безпосередньо в зоні ведення бойових дій працюють мобільні групи з психологічної та духовної реабілітації військових. До складу груп входять штатні військові капелани бойових бригад, майстрі народного прикладного мистецтва та традиційного українського автентичного співу.

Мобільна релігійно-творча група працює з військовими безпосередньо в зоні ведення бойових дій в місцях відпочинку та відновлення особового складу, а також у медичних ротах та військових шпиталях. Священник-капелан проводить душпастирську роботу з воїнами. Також військові спілкуються з артистами, які у родинній атмосфері під аутентичний музичний супровід виконують для них українські народні пісні. Разом з митцями замішують глину, виготовляють вироби та розписують їх. Створення саме таких мобільних бригад обумовлено обмеженою кількістю бійців на кожній локації через небезпеку вогневого впливу ворога. Втім, психологічна та духовна підтримка військовослужбовців найбільш актуальна саме в безпосередній наближеності до лінії фронту.

Позитивний вплив на психологічний, моральний та духовний (душевний) стан військовослужбовців здійснюється крізь призму особистого безпосереднього релігійно-творчого спілкування: духовний вплив військового священника, співтворчість з народним майстром в супроводі автентичного співу, сприяють психологічній реабілітації та відновленню захисника. Наприклад участь в проєкті майстрів гончарного мистецтва обумовлена позитивним впливом на психологічний стан людини. Елементами ж такого впливу є концентрація і дрібна моторика, як і спів, основою якого є дихання і робота з ліквідацією м'язових зажимів.

Варто наголосити, що саме родинна атмосфера, в якій здійснюється духовний вплив на військовослужбовця є тим чинником, який має підвищити ефективність психічної та духовної реабілітації захисників.

Джерело: ТГ канал Хортицький вітер