У межахпостанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів» Уряд затвердив обов'язковість закупівлі автобусів зі спеціально обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Що потрібно знати:

кількість місць має відповідати кількості дітей з ООП, які належать до відповідних груп та здобувають освіту в закладах дошкільної і загальної середньої освіти в територіальній громаді;

у разі відсутності дітей з ООП, які навчаються в громаді, розпорядники субвенції забезпечують придбання щонайменше одного автобуса, спеціально обладнаним місцями для перевезення маломобільних груп населення, місцями для супровідників та крісел колісних;

для шкіл, де навчається щонайменше одна дитина з ООП, обов’язково здійснюється придбання шкільних автобусів, обладнаних не менш ніж двома пасажирськими місцями для перевезення маломобільних груп, двома пасажирськими місцями для супровідників, а також не менше ніж два місця для крісел колісних.

Нагадаємо, Уряд виділив 1,2 мільярда гривень на придбання шкільних автобусів у 2024 році. Кошти розподілено між 22 областями відповідно до потреб у підвезенні учнів. Завдяки цьому фінансуванню та співфінансуванню з місцевих бюджетів вже закуплено понад 400 автобусів. Це дасть змогу громадам організувати підвезення дітей до шкіл з укриттями, підвищуючи безпеку навчального процесу.