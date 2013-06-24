402 шкільні автобуси вартістю майже 1,4 мільярда гривень цього року придбали громади в електронному каталозі Prozorro Market, який адмініструє державна установа «Професійні закупівлі». Оновлення шкільного автопарку відбувається в межах політики «Школа офлайн», яка має на меті збільшити доступ до безпечної освіти в очному форматі.

Закупівлі автобусів через е-каталог відбуваються в національних виробників з дотриманням вимог локалізації. Чотири українські машинобудівні заводи постачатимуть шкільний транспорт громадам. Так держава не тільки закриває потребу шкіл, а й підтримує національний бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця.

«У межах програми «Зроблено в Україні» працюємо над стимулюванням вітчизняного машинобудування. Завдяки програмі «Шкільний автобус» майже 10 тисяч працівників мають роботу і стабільний дохід. У виготовленні автобусів беруть участь понад 200 українських підприємств — виробників та суміжних підприємств із різних регіонів країни», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Оновлення шкільного автопарку почалося ще торік з ініціативи Міністерства освіти і науки. Тож сумарно за два роки через Prozorro Market придбано 970 автобусів вартістю понад 3 мільярди гривень — це кошти субвенції уряду та співфінансування з місцевих бюджетів.

«Закупівля шкільних автобусів — важливий крок до безпечного навчання. Саме завдяки цим автобусам діти зможуть діставатися до шкіл з укриттями і навчатися очно. Цього року уряд інвестував 1,2 мільярда гривень на автобуси та 7,5 мільярда на шкільні укриття для прифронтових і прикордонних громад», — наголосила заступник міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, повідомляє Мінекономіки.