Міністерство освіти і науки спільно з партнерами представило нові правила розподілу субвенції на облаштування безпечного освітнього середовища в закладах освіти.

Повернути дітям доступ до очної освіти вкрай важливо, адже від цього великою мірою залежать її якість і можливості соціалізації учнів. Наявність укриттів у школах — головна умова для повернення учнів у них. На презентації віцепрем’єр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологійМихайло Федороврозповів про data-driven (керований даними) підхід у створенні освітніх політик, а також анонсував комплексну політику «Школа офлайн» щодо повернення очного навчання у школи.

«Плануємо до кінця 2024 року створити безпечні умови для очного навчання для 300 тисяч учнів, там де дозволятиме безпекова ситуація. У роботі над проєктом ми проаналізували масиви даних за допомогою технології Palantir, щоб оцінити безпекову ситуацію в регіонах, визначити пріоритетні території, де можна повернутися до безпечного очного навчання. Адже якісні дані — основа ухвалення ефективних управлінських рішень. Продовжуємо впроваджувати Palantir в освіті. Зокрема для аналізу даних про успіхи дітей у навчанні та кореляції з безпековою ситуацією», — зазначивМихайло Федоров.

Є громади, де учні навчаються дистанційно, але за умови наявності укриття зможуть повернутися до очного навчання, якщо дозволятиме безпекова ситуація. Міністр освіти і наукиОксен Лісовийокреслив ключові кроки повернення школярів до очного навчання: «Пандемія ковіду завдала значних освітніх втрат українській освіті, а повномасштабне вторгнення посилює цю тенденцію. За підсумками міжнародного дослідження PISA, українські школярі відстають на 1,5 року від необхідного рівня. Наше завдання — відновити доступ до якісної освіти, щоб не поглиблювати освітні втрати. А також спільно подбати про безпеку наших дітей. Уже є напрацьовані політики, які сприятимуть поверненню до очного навчання».

Цього року державна субвенція на будівництво і ремонт укриттів становить 2,5 мільярда гривень. Раніше кошти надходили в області, і вони визначали заклади освіти, де потрібно будувати укриття. Тепер розподіл субвенції відбуватиметься через новий інструмент — з використанням бальної системи через платформуDREAM.

Громади самостійно подаватимуть проєкти, щоб отримати державне фінансування на укриття.Серед головних вимог: наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;у закладі освіти має навчатися не менш ніж 200 дітей; проєкт має бути завершено до кінця 2024 року; підтверджене співфінансування від громади не менш ніж 10% загальної вартості проєкту.

Після подання проєкту система DREAM автоматично розрахує бали відповідно до конкретних критеріїв.

Інтеграція платформи DREAM до цьогорічної субвенції — важливий інструмент для прозорого фінансування закладів освіти у громадах.

«МОН стало першим міністерством, яке співпрацюватиме із платформою DREAM у межах фінансової програми. І це важливий крок, який допоможе прозоро та ефективно розподіляти державні кошти на ремонт або будівництво укриттів. Окремо громади зможуть залучити й додаткове фінансування, адже деякі міжнародні партнери, організації та інвестори вже чекають на сформовані проєкти у DREAM, щоб долучитися до облаштування безпечного освітнього простору та зробити свій внесок в майбутнє української освіти», — зазначиввіцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Команда DREAM спільно з МОН уже проводить навчання для громад у форматі воркшопів про те, як працювати із платформою.

Джерело:

Міністерство освіти і науки