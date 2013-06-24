Вишнівецька громада на Тернопільщині одна з небагатьох, яка обрала освіту як пріоритетну послугу для розвитку громади. У чотирьох школах цілком переобладнали їдальні та перетворили їх на інтелект-кав’ярні. Цей проєкт став можливим завдяки підтримці Програми USAID DOBRE. Згодом він отримав продовження.

За словами голови Вишнівецької селищної громади Володимира Кравця, інтелект-кав’ярні у Вишнівецькому, Бутинському, Старовишнівецькому та Бодаківському ліцеях за останній рік стали волонтерськими центрами. Торік вони дуже допомогли швидко і вдосталь забезпечити харчуванням внутрішньо переміщених осіб. Приходили допомагати готувати їжу не лише кухарі, а й педагоги та батьки школярів. Цілий рік в інтелект-кав’ярнях готують смаколики для воїнів-краян, які служать у фронтових лавах. Доброчинні заходи організовували у цих закладах і раніше. Уже доброю традицією стали шкільні ярмарки, весь виторг із яких спрямовують на допомогу хворим дітям.

Розробляючи проєкт, Вишнівецька громада не зосереджувалася лише на найнеобхіднішому, а створила план кардинального оновлення шкільних їдалень. Тут встановлено сучасні меблі, проведено інтернет, є плазмові панелі, найновіше кухонне обладнання. За задумом, звичайні харчоблоки мали перетворитися на осередки дозвілля й розвитку, а не тільки споживання страв. Назва інтелект-кав’ярня якнайкраще відображала ідею проведення вільного часу з користю та задоволенням.

Саме цим, пояснює експерт із послуг місцевого самоврядування Програми USAID DOBRE Олександр Муратов, і привабив проєкт. Він єдиний, який завдяки цій програмі втілили в Україні.

Небагато громад-партнерів обирали освіту як пріоритетну послугу. А Вишнівець запропонував не просто модернізацію харчоблоків, а цілком новий підхід до облаштування шкільних їдалень. Програма USAID DOBRE допомогла меблями та обладнанням, а громада зробила ремонт у приміщеннях. Дуже приємно, що із часом цей проєкт вийшов за межі задуму і став у великій пригоді вишнівчанам у скрутний для країни час.

Іванна БІЛА

для «Урядового кур’єра»