Громади продовжують оновлювати шкільний автопарк коштом державної субвенції. Від початку року через електронний каталог Prozorro Market закупили 110 нових автобусів для підвезення учнів. Частину транспорту придбали на заміну знищеного внаслідок війни.

«Програма «Шкільний автобус» виконує соціальну функцію і водночас спрямована на розвиток економіки. Для громад це можливість оновити шкільний автопарк, зокрема в регіонах, де транспорт було втрачено через війну. Для нашої промисловості це нові замовлення, стабільна робота підприємств і робочі місця для людей. 2025 року уряд спрямував на програму 1,6 мільярда гривень. Автобуси виготовляють в Україні на заводах у Чернігові, Черкасах, Луцьку та Запоріжжі, а до виробничого ланцюга залучено понад 200 українських компаній. Це гарний приклад того, як політика локалізації допомагає спрямовувати державні інвестиції на розвиток українського виробництва, створення робочих місць і наповнення бюджету», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Лідером за кількістю закупівель з початку року стала Івано-Франківська область — тут придбали 40 автобусів. Регіон уже використав понад 85% субвенції на 2025 рік. Також нові автобуси отримають:Львівська область — 30, Миколаївська — 12, Волинська — 12, Хмельницька — 10, Кіровоградська — 5, Черкаська область — один.

Згідно з умовами програми, держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, а решту витрат компенсують місцеві бюджети. Загалом цього року заплановано придбати 600 автобусів.

Субвенція уряду на шкільні автобуси покликана зробити освіту доступною для всіх учнів. Насамперед кошти спрямовують у ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до шкіл, але поки що не мають такої змоги.

«У межах реформи старшої школи шкільні автобуси стануть ключовим інструментом, щоб забезпечити доїзд учнів до ліцеїв. А у прифронтових регіонах це ще й можливість організувати підвезення дітей до шкіл, де облаштовано укриття. Тому надання субвенції на автобуси й пошук додаткових коштів — одне із пріоритетних завдань уряду», — зазначила заступник міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

Програму реалізують третій рік поспіль. За цей період через Prozorro Market громади закупили понад 1000 шкільних автобусів на суму більш як 3 мільярди гривень. Адміністрування електронного каталогу здійснює державна установа «Професійні закупівлі», яка відповідає за стандартизацію технічних вимог до товарів і перевірку постачальників.

«Програма «Шкільний автобус» допомагає вирішити одне із ключових питань: як зробити дорогу до школи безпечною та зручною для дітей. За цей час уже придбали понад тисячу автобусів через Prozorro Market. Це означає, що десятки учнів щодня приїжджають на навчання в комфортних умовах. Крім того, держава підтримує вітчизняних виробників, адже автобуси виготовляють в Україні», — зауважив директор ДУ «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.

Із 2024 року програму «Шкільний автобус» реалізують завдяки фінансовій співпраці між Європейським Союзом та Україною в межах реалізації інструменту Ukraine Facility.Упровадження програми координує Міністерство освіти і науки у співпраці з Міністерством економіки через Prozorro Market. Програма — складова національної політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Джерело: Міністерство економіки