З нагоди Дня знань перша леді України Олена Зеленська звернулася у відеоформаті до учнів «шкіл супергероїв» під час уроку вдячності Силам оборони. У ньому взяли участь 500 дітей із 17 шкіл при лікарнях і понад 80 їхніх учителів, вихователів, психологів.

«В усіх людей у житті бувають випробування, неприємності, біди. Але героями й супергероями нас робить те, як ми на них реагуємо. Як боремося. Ви супергерої, бо відважно боретеся, тримаєтеся та ще й навчаєтесь. Хочете навчатися й дізнаватися нове», — сказала дружина Президента.Вона зазначила, що для того, щоб діти могли вчитися та лікуватися, їх захищають українські воїни на фронті.

Олена Зеленська також звернулася до лікарів, учителів і батьків маленьких пацієнтів.

«Наші діти — герої, а нам треба бути героями для них. Так одне одного підтримуємо й захищаємо. Давайте цього вчитися та вчити. Бо саме на цьому все тримається. Так і здобувається перемога — і в лікуванні, і в освіті, і на фронті», — зауважила перша леді.

«Школа супергероїв» — державний проєкт, який реалізують під патронатом Олени Зеленської. Це ініціатива, у межах якої діти, що перебувають на стаціонарному лікуванні або проходять реабілітацію, навчаються при медичних закладах.

Загалом створено вже 17 «шкіл супергероїв». Із 2024 року до їх облаштування долучилася Фундація Олени Зеленської. Завдяки цьому нові класи з’явилися в лікарнях Львова, Вінниці, Полтави, Кривого Рогу, Одеси, Рівного.

Ось що державна установа «Школа супергероїв», що забезпечує освітній процес для дітей, які тривалий час перебувають на лікуванні в медичних закладах, у новому проморолику розповідає про навчання. Супергерой Назар розказує про повсякденне життя у «школі супергероїв», розкриваючи особливості навчального процесу та його значення для вчителів і вихованців. Найважливіше, що діти не втрачають зв’язку з навчанням і зберігають радість дитинства навіть у складних життєвих обставинах.

«Школа супергероїв» — інноваційний освітній проєкт, який створює сучасні навчальні простори в лікарнях. У 17 навчальних осередках школи вчителі щодня дарують учням справжнє дитинство — просто у стінах лікарень, на заняттях для дошкільнят, уроках початкової, середньої школи та для старшокласників. Головні принципи роботи школи передбачають індивідуальний підхід до кожної дитини, використання сучасних технологій у навчанні, створення позитивної атмосфери, безкоштовне навчання як частину державної освітньої програми.

Важливо зазначити, що учні «школи супергероїв» залишаються у списках своїх шкіл, продовжуючи навчання за відповідними програмами. Це дає змогу дітям не відставати від освітнього процесу й легше адаптуватися після повернення до звичного шкільного життя.

МОН підтримує ініціативи, спрямовані на забезпечення безперервності освіти для всіх категорій дітей, особливо тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Проєкт «Школа супергероїв» — приклад ефективної співпраці освітньої та медичної галузей для створення комфортних умов навчання дітей, які проходять лікування.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство освіти і науки