У межах реформи системи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська, реалізують спільний із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) проєкт щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти.

Проєкт координує Мінреінтеграції задля підтримки закладів освіти на прифронтових територіях. Ідеться про надання коштів закладам загальної середньої освіти у 2024/2025 навчальному році.

Обговорення цього проєкту відбулося на нараді під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Ірини Верещук.

Школи, відібрані за критеріями, що визначені у постанові Кабміну від 26 вересня 2024 року № 1114, яку розробило Мінреінтеграції спільно з МОН, отримають разову фінансову допомогу від міжнародного донора розміром 290 500 гривень. Її можна використати для ремонту й модернізації шкільних їдалень, а також для підготовки до зимового періоду.

Під час наради представник МОН прозвітував про результати відбору закладів, які буде профінансовано за цією програмою. Тож допомогу отримають: 550 закладів на прифронтових територіях у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Харківській і Херсонській областях; 70 закладів в інших регіонах, де навчання проходить у денній або змішаній формах і навчаються щонайменше 50 дітей з-поміж внутрішньо переміщених осіб; 80 шкіл, які є єдиними закладами у громадах, що здійснюють навчання в денній або змішаній формах.

Загалом фінансовою підтримкою буде охоплено 700 навчальних закладів. Наразі МОН збирає й узагальнює всю необхідну інформацію для перерахування коштів.

Ірина Верещук закликала місцеві адміністрації прискорити надання необхідної інформації до МОН, щоб навчальні заклади вчасно отримали допомогу від міжнародного партнера, повідомляє Мінреінтеграції.