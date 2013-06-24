Коаліція девайсів продовжує надавати техніку українським школярам, щоб забезпечити безперервну освіту. Адже майже 300 тисяч учнів позбавлені змоги навчатися онлайн, бо не мають власних ноутбуків чи планшетів.

«Через повномасштабну війну велика кількість дітей не просто не має змоги навчатися офлайн, а й втратила доступ до онлайн-навчання. Мета коаліції девайсів — забезпечити гаджетами дітей та вчителів з десяти областей України, щоб вони продовжували освітній процес. Завдяки публічному дашборду ми бачимо розподіл техніки в регіонах і школах та розуміємо потребу в девайсах. Це дає змогу прозоро забезпечувати учнів гаджетами та приймати ефективні управлінські рішення», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

У межах програми ЮНІСЕФ передав 38 902 ноутбуки для учнів. Пристрої для навчання розподіляють між школярами із вразливих категорій восьми областей. Ноутбуки вже отримали учні із Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Через постійні обстріли в цих регіонах навчання відбувається онлайн, тому важливо забезпечити учнів технікою якнайшвидше. Також у межах програми партнери доставляють ноутбуки в заклади освіти Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей.

«Доступ до освіти — фундаментальне право кожної дитини, — зазначив Мунір Мамедзаде, голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. — Війна призвела до закриття шкіл, що ускладнило дітям доступ до їхнього основного права — права на освіту. Тому ЮНІСЕФ підтримує навчальний процес в Україні, щоб підкреслити важливість безперервної освіти для дітей у всіх форматах, зокрема дистанційного навчання за допомогою цифрових пристроїв».

Коаліція девайсів — спільна ініціатива Мінцифри, МОН та Фундації Олени Зеленської із січня 2024 року. Її мета цього року — закрити критичну потребу в пристроях для учнів і вчителів з десяти областей, у яких нині переважає дистанційне навчання. Від початку ініціативи закупили понад 45 тисяч девайсів. У планах — закрити критичну потребу майже 90 тисяч пристроїв для школярів та вчителів.

«Там, де очне навчання нині неможливе через близькість до фронту чи брак у школі укриття, наше завдання — забезпечити дітей пристроями для навчання. Це для них і доступ до освіти, і спілкування з однолітками, і нагода одержувати підтримку від вчителів. Я вдячний нашим партнерам за всю надану українським дітям допомогу. Це інвестиція у стале майбутнє», –– підкреслив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Техніку отримують вразливі категорії: діти-ВПО, діти з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського піклування, уточнили в Міністерстві освіти і науки та Міністерстві цифрової трансформації.

Ноутбуки закупили й доставили в межах проєкту підтримки Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) та Європейського Союзу, який організували у співпраці з Міністерством освіти і науки України. До області доставлення пристроїв організував ЮНІСЕФ.

Джерела: Міносвіти, Міністерство цифрової трансформації