За державною програмою «Шкільний автобус», яку реалізують у межах політики «Зроблено в Україні», вісім областей закупили 117 шкільних автобусів на загальну суму в майже 400 мільйонів гривень. Закупівлі провели через електронний каталог Prozorro Market, який адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

«Державну програму «Шкільний автобус» спрямовано на стимулювання українського машинобудування. Як і торік, на закупівлю шкільних автобусів закладено в бюджеті 1 мільярд гривень, що дасть змогу областям закупити майже 500 автобусів українського виробництва і сприятиме розвитку локальних виробників. Завдяки цій програмі торік підприємства в Чернігові, Черкасах, Запоріжжі, Луцьку, а також інших містах, де працюють субпідрядники, мали замовлення, люди — роботу, а бюджет — надходження. Тому наш пріоритет — розвиток цієї програми і надалі», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Дніпропетровська область придбала 28 автобусів, Запорізька та Миколаївська — по 25, Харківська — 21, Хмельницька та Сумська — по 7, Черкаська — 3 та Одеська — 1.

«Завдяки системному наданню субвенції на закупівлю шкільних автобусів дедалі більше дітей мають змогу здобувати якісну освіту. Для учнів з маленьких селищ і містечок дуже важливо мати змогу діставатися до населених пунктів з великими школами, в яких працюють кваліфіковані вчителі і які мають потрібне обладнання. Окрім того, шкільні автобуси — один з інструментів комплексної політики «Школа офлайн», яку спрямовано на відновлення доступу до очної освіти. Саме завдяки автобусам учні можуть діставатися до шкіл з укриттями та вчитися очно», — зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Як повідомляє Мінекономіки, програму «Шкільний автобус» реалізує Міністерство освіти і науки у співпраці з Міністерством економіки через Prozorro Market.