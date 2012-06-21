Тих, хто рухається автошляхами загального користування державного значення, на головних в’їздах у Донецьку область віднедавна зустрічають відремонтовані й оновлені стели з національним орнаментом. Як уточнили у Службі автомобільних доріг у Донецькій області, нові металоконструкції, декоровані українською мозаїкою, вже встановили на міжнародних трасах Київ — Харків — Довжанський та Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.
Завершується монтаж схожих архітектурних елементів на автодорозі Знам’янка — Луганськ — Ізварине з боку Дніпропетровської області та на в’їзді національною трасою Запоріжжя — Донецьк. Також протягом року на автомобільних дорогах загального користування Донеччини реконструювали автопавільйони, прикрасивши їх національною символікою і написом «Оновлена Донеччина».
До завершення ремонтного сезону тут планують відновити 65 таких споруд: зупинки на регулярних пасажирських маршрутах обладнують оновленими посадковими майданчиками і пандусами для окремих категорій пасажирів.
Концепцію ескізного проекту оновлених стел із національним орнаментом на автодорогах запропонували фахівці управління містобудування та архітектури Донецької облдержадміністрації. А логотипом «Оновлена Донеччина», що виник з ініціативи керівника регіону Павла Жебрівського, відтепер позначають відремонтовані протягом цього року інфраструктурні об’єкти на території прифронтової області.