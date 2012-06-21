Уманці добре знають про існування під містом численних підземних ходів. Кажуть, катакомби існують тут не менш як чотири століття. Хай там як, а господар одного з будинків не сподівався, що саме під ним і є оте таємниче підземелля. Вийшовши вранці на подвір’я, щоб звично поратися в господарстві, він раптом провалився під землю. Яма була глибокою — кілька метрів, тож самому не вибратися. Просидів там близько двох годин. На крики про допомогу ніхто не відгукувався. Дружина була вдома, але, очевидно, нічого не чула, адже й подумати про таке не могла. Виручив сусід, до якого долинули благання. Разом з господинею допоміг постраждалому, опустивши туди довгу драбину.
Попри кількаметрову висоту падіння, переляканий господар залишився неушкодженим. Устиг помітити, що з ями, в якій опинився, у різні боки йдуть три тунелі. Дослідники зацікавилися цим.