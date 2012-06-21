Соціальна їдальня в Золотоноші на Черкащині не новина. Тут уже близько п’ятнадцяти років у Центрі соцдопомоги діє заклад, де кожен, хто має низькі доходи, може щодня одержувати безплатне гаряче харчування. Однак не всі, хто потребує таких послуг, підходять під такий статус. Крім того, чимало хворих також не в змозі приготувати собі їжу.
А чому б не готувати гарячі обіди також для тих, хто може заплатити? Таке завдання поставили перед собою працівники місцевого Центру соціальної допомоги. Задумано — зроблено. Тепер, уклавши відповідну угоду (у разі необхідності її можна укладати родичам хворого), люди гарантовано за невелику ціну також харчуються в соціальній їдальні. Громадяни похилого віку, які користуються такими послугами, задоволені ще й можливістю поспілкуватися з ровесниками. А той, хто не може приходити на обід, одержує харчування вдома. Страви доставляють соціальні працівники.
Окремо слід сказати про якість обслуговування. Соціальна їдальня пройшла всі необхідні перевірки й одержала дозволи в Держпродспоживслужбі, узгодивши перелік страв. Для доставки закуплено комплекти харчових боксів. Гарячий обід коштує від 18 до 25 грн, (без доставки). Разом це близько 30-35 грн. Містяни, які користуються такими послугами, задоволені. Вдячні відгуки надходять і від родичів тих, хто замовляє послугу додому.
Нині в Центрі соціальної допомоги думають, як розширити та удосконалити свої послуги. Недавно сесія міської ради ухвалила рішення про надання коштів для придбання ще одного автомобіля для цієї організації разом із благодійною організацією «Фонд родина Нечитайло». Це додасть обслуговуванню мобільності, допоможе підвищити його якість.