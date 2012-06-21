З наближення сезону новорічних свят у Бельгії на трасах з’явилося чимало дивних рекламних щитів: на жовтому тлі короткий чорний напис великими літерами: «BOB». «Хто такий цей Боб? І чому про нього повинні знати автомобілісти?» — непереборна журналістська цікавість допомогла мені знайти відповіді на ці запитання.

Як з’ясувалося, ВОВ — це назва бельгійської антиалкогольної кампанії. У 1995 році її започаткував Бельгійський інститут безпеки доріг за підтримки кількох урядових департаментів, поліції та виробників бельгійського пива. Цю концепцію вже запозичили Нідерланди, Франція, Німеччина та Люксембург. Її мета полягає в тому, щоб підвищити серед громадян Бельгії усвідомлення небезпеки кермування автомобілем у нетверезому стані. Назва ВОВ — абревіатура від слів голландською мовою «свідоме тверезе кермування». Пік кампанії, яка розпочиналася як цілорічна, припадає на період новорічних свят і літніх відпусток. І за даними поліції, показники порушень, пов’язаних з нетверезим керуванням, зменшуються рік у рік.

Європейські країни посідають перші місця зі споживання алкоголю місцевим населенням, а Бельгія — лідер у самій Європі. Середньостатистичний бельгієць випиває 12,6 літра чистого алкоголю на рік, що еквівалентно 225 літрам пива чи 100 літрам вина. У 2013 році 7,2% чоловіків і 4% жінок у Бельгії споживали алкоголь у кількості, яку вважають небезпечною (більш як 21 і 14 бокалів щотижня у чоловіків та жінок відповідно). Рівень так званого поодинокого ризикованого споживання алкоголю (таким вважається споживання шести бокалів алкогольних напоїв з якоїсь нагоди) у Бельгії вищий, ніж у середньому в Європі. Особливо ця тенденція небезпечно поширена серед молодих чоловіків.

Дорожні правила у багатьох європейських країнах не вимагають від водіїв стовідсоткової тверезості. Нині законодавство Бельгії вважає нормальним наявність у крові водія 0,5 проміле алкоголю, що відповідає двом маленьким бокалам пива. Якщо перевищите цю норму і втрапите на поліцейських, то вам загрожує штраф, який залежно від рівню алкоголю у крові може становити понад 150 (якщо рівень алкоголю у крові порушника сягає 0,5—0,8 проміле) аж до 12 тисяч євро (вище як 0,8 проміле). У вас можуть забрати права (від 3 годин до 15 днів). Найгірший сценарій — судовий розгляд справи водія-п’яниці.

Проте на сьогодні 97% громадян Бельгії знають про існування ВОВ. Один з головних принципів кампанії — поєднання меседжу, спрямованого на запобігання нетверезому кермуванню, з жорсткішим підходом, окремим розділом щодо підвищення рівня свідомості водіїв та не менш важливим проведенням поліцейського патрулювання доріг. До речі, поліцейські патрулі, які зупиняють водіїв для проходження тесту на алкоголь, вручають кожному, хто успішно пройшов цей тест, жовтий брелок з написом «ВОВ», який уже став символом кампанії. Як кажуть спеціалісти в галузі громадських комунікацій, успіх ВОВ ґрунтується на припущенні, що підвищена суб’єктивна та об’єктивна ймовірність арешту сприяє скороченню кількості водіїв, які сідають за кермо нетверезими. Прихильник ВОВ — це свідомий водій, який не споживає спиртного, щоб безпечно довезти пасажирів додому цілими й неушкодженими.

Згідно з офіційним опитування, кампанія «ВОВ» справді спричинила зміну в менталітеті бельгійців щодо вживання алкоголю за кремом. І саме завдяки їй на сьогодні понад 80% населення вважають випивку й автомобіль несумісними. За 22 роки існування вона стала такою популярною, що нерідко в товаристві, яке зібралося на веселу вечірку, друзі запитують одне одного: «Хто у нас сьогодні Боб?»