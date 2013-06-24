В соцмережах людина мимоволі може стати свідком кібернасильства щодо знайомих чи інших користувачів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про те, як діяти якщо Ви чи Ваші близькі стали свідком кібернасильства розповідаємо в межах інформаційної кампанії «Кібернасильство: знаємо та протидіємо», що реалізується до Міжнародної акції «16 днів проти насильства».

Як Ви можете допомогти?

Підтримайте постраждалу особу: поспілкуйтеся із людиною, дайте зрозуміти, що вона не сама. Запропонуйте допомогу.

Допоможіть зберегти докази: зробіть скріншоти повідомлень, постів чи коментарів. Це може знадобитися для розслідування.

Поскаржтеся на дописи, наприклад, адміністрації соцмережі чи веб-платформи.

Порадьте проконсультуватися з юристом щодо ситуації, що склалася. Наприклад, звернутися до системи безоплатної правничої допомоги. Надішліть приватне повідомлення на сторінці Безоплатна правнича допомога чи зателефонуйте безкоштовно по Україні: 0800 213 103.

У випадку реальної загрози життю чи здоров’ю людини – повідомте поліцію за номером «102» або подайте електронне звернення на сайті кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Разом з тим, за порадою та допомогою можна звернутись на урядову «гарячу лінію» 15-47.

Не будьте байдужими. Ваші дії можуть допомогти зупинити кривдника.

Довідково

Кампанія проводиться за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерства юстиції України спільно з Національною поліцією України, Кіберполіцією України, Координаційним центром з надання правничої допомоги за сприяння Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики, в межах «16 днів проти насильства».