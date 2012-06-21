Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Компанія Apple — одна з найдорожчих та успішних компаній у світі, що автоматично дає змогу її представникам домінувати в будь-якій юридичній суперечці за патентні технології, крадіжку інтелектуальної власності, звинувачення в монополії, проблему приватності користувачів тощо. Однак невелика черкаська компанія Kidslox, яка розробляє однойменний додаток для батьківського контролю і обмеження часу користування смартфоном, як повідомляє techno.nv.ua, змусила відому каліфорнійську компанію відступити від своїх позицій.
Річ у тому, що влітку минулого року керівництво Apple зажадало від черкаського стартапу припинити використання VPN, MDM (технології управління мобільними пристроями) та обмежило можливість оновлення їх додатку. Під виглядом того, що подібні додатки загрожують безпеці особистих даних користувачів, в Apple почали видаляти застосунки сторонніх розробників, які обмежують час користування смартфоном.
Насправді ж, очевидно, що такі сервіси — це пряма загроза основному бізнесу Apple, — продажу смартфонів iPhone, які, на думку розробників, повинні бути в руках користувачів цілодобово. Користуючись своїм домінуючим становищем в онлайн-магазині App Store, розробники Apple почали видаляти додатки для обмеження часу користування смартфоном. Але тут натрапила коса на камінь: український гравець цього сегмента — компанія Kidslox з головним офісом у Черкасах — з цим не змирилася й через дії Apple подала позов до Європейської комісії з конкуренції.
Конфлікт став предметом обговорення на сторінках провідних американських газет та інших світових ЗМІ. Відомий колишній директор Apple Тоні Фадел підтримав черкащан у цьому конфлікті, присвятивши проблемі кілька повідомлень у Twitter. Отримавши підтримку громадськості і середовища розробників, черкаська компанія Kidslox ще до рішення суду спонукала керівництво Apple переглянути свої дії. Як повідомляється в свіжому прес-релізі компанії, недавно «Apple дала задній хід і пішла назустріч Kidslox та іншим додаткам батьківського контролю». Представники корпорації заявили, що змінять правила перевірки додатків в App Store і дозволять використовувати технології, які були доступні торік.
Однак, як вважає засновник і керівник черкаської компанії Віктор Євпак, хоч перемоги досягнуто, але це ще не кінець конфлікту. Екранна залежність — масштабна епідемія, з якою необхідно наполегливо боротися. «Наш додаток — кращий, ніж той, який пропонує Apple. Ми блокуємо миттєво, а вони — ні, у нас присутня високоякісна фільтрація контенту. Але головна конкурентна перевага — наш додаток багатоплатформний. Тобто, якщо у батьків IOS, а в дітей — Андроїд, все одно можна його контролювати. Ми вважаємо, що Apple повинна дати «зелене світло» й дозволити це робити всім додаткам батьківського контролю завдяки прямому публічному програмному інтерфейсу».