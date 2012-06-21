У Черкасах успішно діє школа підприємництва. Тут здобувають необхідні знання ті, хто починає власну справу. Про реалізацію своїх бізнес-ідей розповіли семеро слухачів. Двомісячне навчання багато дало початківцям. Як розповів директор департаменту регіонального розвитку Черкаської облдержадміністрації Роман Карманнік, всі випускники курсу реалізують свої бізнес-проєкти: хтось шиє рюкзаки та сумки, хтось виготовляє крафтові чаї, а одна випускниця експортує свої послуги за кордон. Усі бізнеси різні, але важливі для розвитку регіону.
Навчання проходило в межах обласної стратегії та програми розвитку малого і середнього підприємництва до 2020 року, адже один з її пріоритетних завдань — фінансування підприємницької освіти. Завдяки цій ініціативі цього року проведено два навчальні курси для наявних та потенційних підприємців.
У межах програми департамент регіонального розвитку облдержадміністрації та Черкаська агенція регіонального розвитку відшкодували половину вартості навчання. В області планують відкрити ще три такі навчальні курси наступного року.