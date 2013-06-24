Доступ до фінансових інструментів та спроможність бізнесу залучати зовнішнє фінансування стане ключовим чинником успіху під час відновлення України. Щоб набути більше спроможностей залучати зовнішнє фінансування, затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Ініціатор розроблення цього стратегічного документа — Національний банк України. До міжвідомчої робочої групи приєднались представники Мінекономіки, МОН, Мінцифри, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку й державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».

«Необхідність ухвалення фінансових рішень в умовах невизначеності та швидких змін, сучасні складні фінансові продукти, стрімкий прогрес цифровізації фінансового ринку, зростання випадків шахрайства обумовлюють необхідність об’єднання зусиль багатьох сторін та розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні. Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України», — наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Втілення стратегії забезпечить масштабування заходів з підвищення фінансової обізнаності та охоплення різноманітних цільових груп. Якщо в попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь, то під час реалізації нової стратегії додатковий акцент робитимуть на роботі з підприємцями й дорослим населенням, зокрема з ветеранами, ВПО та людьми старшого віку.

«Мінекономіки долучилося до розроблення Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року з акцентом на підвищення фінансової обізнаності підприємців та всіх, хто прагне відкрити власну справу. Розвиток підприємництва — головний фокус уваги міністерства, тому всі заходи в межах стратегії сприятимуть підвищенню знань підприємців, зокрема про державні програми підтримки бізнесу — від грантових програм у межах «єРобота» до програми «Доступні кредити 5—7—9%», розвитку індустріальних парків та інших програм у межах економічної політики «Зроблено в Україні», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. Реалізація стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями: якісна базова фінансова освіта; відповідальне фінансове життя; фінансово обізнані підприємці; просунута цифрова фінансова грамотність; сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності, повідомляє Мінекономіки.