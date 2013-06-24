Кабінет Міністрів ухвалив акти, які розробило Міністерство внутрішніх справ. Про це повідомив заступник міністра Богдан Драп’ятий. Зокрема, схвалено постанову, яка передбачає надання Державній прикордонній службі можливості доступу до інформаційних систем, реєстрів і баз даних державних органів для перевірки дійсності паспортних та інших документів за допомогою електронної взаємодії. Реалізація цієї постанови дасть змогу скоротити час на перевірку документів, що надають право на виїзд з України, а також підвищить верифікацію їхньої достовірності під час прикордонного контролю.

Також затверджено Порядок забезпечення надання підтримки міжнародним рятувальним командам, які допомагають у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Реалізація цього порядку передбачає отримання Україною міжнародної допомоги для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або в разі отримання відповідного запиту щодо транзиту рятувальних команд територією України для надання міжнародної допомоги іншим державам в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; проведення міжнародних навчань у царині цивільного захисту на території України за участю таких команд.

Окрім того, затверджено Типове положення про координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення. Основні завдання координаційного штабу такі: забезпечення злагодженої роботи між центральними та місцевими органами влади, іншими державними установами, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями і громадськими об’єднаннями для організації та проведення евакуації людей; визначення найкращих шляхів і способів розв’язання проблем, що виникають під час евакуації та масового переміщення населення; інформування населення з питань, що належать до компетенції координаційного штабу, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.