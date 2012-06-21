Ровесник незалежності України Об’єднання підприємницьких організацій Львівщини (ОПОЛ) було одним із співзасновників УСПП і пліч-о-пліч завжди послідовно й наполегливо захищало інтереси промисловців і підприємців регіону та держави.

Нинішній лідер Львівського регіонального відділення УСПП голова правління — президент концерну «Електрон» Юрій Бубес — один з тих, хто з перших днів створення об’єднання активно займався нагальними питаннями діяльності організації. За фахом юрист і економіст, він має стійку репутацію людини, котра між словом і ділом завжди обирає останнє.

Свої знання і вміння — стратегічне мислення, цілеспрямованість, професійний досвід, помножений на непересічний організаторський талант, здатність працювати з людьми він продемонстрував, трансформуючи концерн «Електрон» у багатогалузеву компанію, в яку входять 12 підприємств. У концерні реструктуризовано традиційні виробництва і створено нові — транспортне машинобудування (трамваї, автобуси, тролейбуси, електробуси), виробництво кліматичних систем для автотранспорту, потужна полімерна індустрія, перше в Україні виробництво надсучасних електронних наноматеріалів та багато іншого.

Як і три десятиліття тому, вітчизняним виробникам фактично всіх галузей досі доводиться знову захищати свої права. Підтримки послідовної промислової політики, на жаль, у нас в державі так і не сформовано. Про це Юрій Бубес не тільки наголошує на всіх рівнях, а й вносить до уряду і парламенту конкретні пропозиції, він співрозробник багатьох законопроєктів.

«Україна поки що має достатній потенціал, щоб успішно розвиватись як інноваційна економіка, що виробляє високотехнологічні продукти з високою додатковою вартістю. Проте хочу уточнити: поки що. Наша індустрія потребує оновлення фондів і технологій, інвестицій. Без цього ми залишимося сировинною країною, що постачає на світовий ринок або необроблену сировину, або продукти первинної обробки. Тому насамперед треба позбутися статусу держави із сировинною економікою, інакше ніколи не будемо конкурентоспроможними», — каже Юрій Бубес.

Лідер львівських підприємців наголошує, що нині Україна — це найбільший експортер у Європу не продукції, а інтелекту та робочої сили. А на українських заводах відчувається кадровий голод — потрібні інженери та кваліфіковані робітники. Щоб загальмувати трудову міграцію, з ініціативи Юрія Бубеса на Львівщині втілюють програму підготовки кадрів учнів професійних училищ та коледжів на основі німецької моделі дуальної освіти. Укладено угоди з технічними вишами для об’єднання потенціалу інститутів із практичним досвідом виробничників. І показуючи приклад, концерн «Електрон» передав для освітянських потреб «Львівській політехніці» один зі своїх майнових комплексів разом з матеріально-технічною базою.

Юрій Бубес — заслужений економіст України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, кандидат економічних наук, академік Академії технологічних наук України, член наглядової ради національного університету «Львівська політехніка», лауреат багатьох почесних відзнак.

ОПОЛ і його голова Юрій Бубес працюють і прагнуть, щоб нарешті запрацювали національні проєкти, які стануть локомотивами економіки. Так вимагає невмолимий час: те, що зробимо сьогодні, — вже минуле, але визначить наше майбутнє.

Людмила ЖУК

для «Урядового кур’єра»