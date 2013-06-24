Міністерство оборони прискореними темпами розвиває інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою. Керівник відомства Рустем Умєров визначив це завдання як пріоритетне, тож ця робота набирає темпів і масштабується.

Один з таких інноваційних проєктів нині проходить випробування і передбачає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем для виконання певних бойових завдань. Фахівці, залучені до його втілення, зазначають, що реалізація цього задуму — перспектива найближчого майбутнього.

«Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ визначили розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування одним із пріоритетних завдань. Ідеться про системні рішення і зміни. Реалії війни диктують нові вимоги. Маємо дуже швидко реагувати на виклики часу, бути завжди на крок попереду ворога, максимально вкладатися в розвиток інноваційних інструментів війни, щоб мати більше спроможностей на полі бою», — зазначив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

На одному з полігонів ЗСУ тривають випробування комплексного застосування безпілотних систем для інтеграції «залізних солдатів» до виконання завдань у загальній системі бойових порядків військ. Тут бойові завдання виконують роботи — дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери, наземні роботи-логісти тощо.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив: «Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців ІТ-галузі. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойових дій. Наше спільне завдання — надати нашим воїнам якомога більше сучасних зразків озброєння та військової техніки. Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне — на фронті це рятуватиме життя наших воїнів», — повідомляє Міноборони.