Сумський центр обслуговування учасників бойових дій, АТО та членів їхніх сімей неухильно розширює спектр медичних і психологічних послуг, пропонує заходи для змістовного дозвілля насамперед жінкам. Нині їх понад 600. Це учасниці бойових дій і дружини військових, їхні матері, доньки. Як розповів директор центру Олександр Мордванюк, до послуг відвідувачок — оздоровчий і підводний масаж, бальнеологічні (хвойно-бішофітові) ванни, процедури в кабінеті електролікування, консультації психолога. А своєрідна принада закладу — «Школа юної леді», де дівчат навчають етикету та різних тонкощів, які вони мають знати. Днями працівники центру організували для учасниць бойових дій безплатну фотосесію у міському парку імені І. Кожедуба, для дітлахів провели майстер-клас із виготовлення листівок, а всім, хто відвідує заклад, подарували весняний концерт.
ТУРБОТА