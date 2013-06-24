23 квітня 2023 року набули чинності окремі пункти Закону України від 24 лютого 2023 N 2958-IX, яким внесено зміни до ЗУ «Про оборонні закупівлі». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, мова йде про:

1. Ч. 3 ст. 30 Закону щодо розміщення оголошення про закупівлю.

Відтепер такі оголошення робитимуться протягом 1 (ОДНОГО) робочого дня ДО дати розміщення в системі електронних закупівель.

2. Ч. 4 та 5 ст. 30 Закону щодо оприлюднення звіту про договір про закупівлю.

Відтепер в разі здійснення закупівлі (харчування, речове майно, пальне тощо) від 200 тис. гривень для товарів і послуг, і 1,5 млн гривень для робіт без використання електронної системи закупівель звіт про договір оприлюднюється протягом 10 (ДЕСЯТИ) робочих днів з дня укладання такого договору.

3. Прикінцеві та перехідні положення Закону щодо оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договори, укладені у період з 24.02.2023 по 24.03.2023.

Визначено, що протягом 60 (ШІСТДЕСЯТИ) днів з дня, наступного за днем набрання чинності ч. 5 ст. 30 цього Закону — тобто до 22 червня 2023 року, мають бути оприлюднені звіти про договори, укладені Міноборони з 24 лютого 2023 по 24 березня 2023.

Довідково

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні N 2958-IX було прийнято 24 лютого 2023 року.

Закон набув чинності після публікації — 24 березня 2023 року, крім абзаців 5, 6, 10-12 пункту 6 розділу I цього Закону, які набирають чинності через 30 днів з дня набрання чинності цим Законом — тобто 23 квітня 2023 року.

Також прикінцевими та перехідними положеннями установлено, що визначена частиною 5 статті 30 Закону України "Про оборонні закупівлі" інформація, що не оприлюднена у період з 24 лютого 2023 року по день набрання чинності цим Законом, оприлюднюється відповідно до вимог цього Закону протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності частиною 5 статті 30 Закону України "Про оборонні закупівлі".