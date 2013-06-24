На засіданні Уряду було проголосовано рішення, яке передбачає встановлення щомісячної надбавки до заробітної плати вчителям. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вчителі отримають надбавку в розмірі:

1000 гривень з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);

зросте до 2000 гривень з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).

Надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності.

Постанова діятиме від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану (учителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан).

«Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Ми вдячні українським учителям за самовіддану роботу, завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч наших дітей можуть продовжити навчання та здобути якісну освіту», — заявив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні за ініціативою Президента України Володимира Зеленського і рішучої підтримки Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля Урядом було ухвалено важливе рішення про надбавки до заробітної плати вчителям. Проблеми із зарплатою вчителів існують давно, і ми це розуміємо. Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету», — зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Нагадаємо, на виконання частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» щодо посадового окладу педагогів у розмірі трьох мінімальних зарплат додатково потрібно понад 300 млрд грн. Нині через брак коштів у державному бюджеті й потребу в міжнародних запозиченнях реалізувати це неможливо. Тому з 2019 року Уряд відтерміновує дію постанови для реалізації цієї норми. Водночас МОН напрацьовує нову систему оплати праці вчителів, яка враховуватиме різноманітні обовʼязки вчителів (окрім проведення уроків) і професійні траєкторії розвитку.