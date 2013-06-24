Щонайменше 1,45 млрд грн Уряд передбачив на 2024 рік для бізнесів Хмельниччини у рамках політики “Зроблено в Україні” у державному бюджеті. Ці кошти будуть спрямовані на три ключові напрямки політики - розвиток виробництва, стимулювання несировинного експорту та залучення інвестицій у реальний сектор. Йдеться про фінансування програм підтримки бізнесу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час презентації політики «Зроблено в Україні» у Хмельницькому під головуванням Президента України Володимира Зеленського та зустрічі із місцевим бізнесом.

«Це як ті програми, які показали свою ефективність у попередні роки - “Доступні кредити 5-7-9”, гранти на переробку, програма «Шкільний автобус», пільгова іпотека єОселя, гранти єРобота. Так і нові або відновлені програми, зокрема компенсації для аграріїв за купівлю української сільгосптехніки, стимулювання розвитку індустріальних парків, підтримка проектів зі значними інвестиціями (понад 12 млн євро) тощо», - пояснила Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-премʼєр-міністра, 1,45 млрд грн, передбачені на Хмельниччину, не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати.

Загалом в бюджеті 2024 року на програми підтримки бізнесу, об’єднані у політику “Зроблено в Україні”, закладено понад 45 млрд грн.

За словами Міністра, стратегічна мета політики “Зроблено в Україні” – змінити структуру української економіки, наростити виробництво товарів із доданою вартістю та збільшити частку переробної промисловості у ВВП вдвічі – до 20%.

«Сировинність - це дуже часто синонім бідності. Тому ми прагнемо розвивати виробництво, аби стати більш економічно самодостатніми, сприяти створенню нових робочих місць і наповненню бюджетів податками. Це вкрай важливо для нашої обороноздатності, адже виключно з коштів, які у вигляді податків і зборів платить бізнес, ми можемо фінансувати наш сектор безпеки і оборони», - зазначила Юлія Свириденко.

Раніше презентація політики «Зроблено в Україні» під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулася на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Буковині та в Дніпропетровській області.

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що регулярні зустрічі в регіонах із бізнесом дозволяють вирішувати як точкові проблеми бізнесу, так і виклики для цілих галузей.

“Візьмемо за приклад Харківщину: область зараз важко потерпає від обстрілів росіян. Щоб підтримати бізнес, майже одразу після наради спільно із колегами з Уряду дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків, а ми ці кошти компенсуємо. Згодом зробили знижку у 30% на залізничні перевезення для аграріїв регіону, вдвічі розширили мікрогранти. І такі приклади маємо в різних областях”, - додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство економіки спільно із партнерами запустило ще один елемент політики «Зроблено в Україні» - гранти на розвиток жіночого підприємництва «Створюй». Це можливість отримати до 15 тисяч доларів на бізнес із переробки, яким володіють жінки. Загальний фонд програми - 1 млн доларів.