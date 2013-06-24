Уряд передбачив на 2024 рік для бізнесів Донеччини у рамках політики «Зроблено в Україні» щонайменше 73 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на надання грантів, компенсацію відсоткових ставок за пільговими кредитами, надання відшкодування аграріям за купівлю української сільгосптехніки та інші програми в рамках політики «Зроблено в Україні». Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Донеччину, передає пресцентр Урядовий портал.

«Для нас вкрай важливо підтримувати підприємців у прифронтових регіонах, адже бізнеси, які залишились працювати на цих територіях, не тільки підтримують економіку, а й забезпечують людей роботою. Під час зустрічі із місцевим бізнесом обговорили можливості отримати фінансування за програмою «Доступні кредити 5-7-9» на умовах, коли заставу забезпечує держава або наші міжнародні партнери.

Працюємо із банківським сектором, аби він активніше відновлював кредитування прифронтових територій. Для таких регіонів умови програми «Доступні кредити 5-7-9» покращені — ставки за кредитами знижені до 1% впродовж перших двох років, а потім ставка складатиме 5% - на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу. Ліміти фінансування програми були збільшені до 150 млн, а терміни кредитування — до 10 років. Крім того, обговорили можливості використання доступних кредитів для відновлення енергетичних спроможностей бізнесу. Обговорили також інші програми в рамках політики «Зроблено в Україні» — гранти на переробку, компенсації для аграріїв за придбання вітчизняної техніки, проблемні питання і як їх можна вирішити», - розповіла Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-премʼєр-міністра, 73 млн грн, передбачені на підтримку підприємців Донеччини, не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати.

Попри всі складнощі, пов’язані з війною, бізнес-активність регіону поступово відновлюється. За даними Донецької ОВА, кількість юридичних осіб, які сплачували податки за січень-квітень 2024 року, зросла на 3,7% (до 4683) в порівнянні за аналогічним періодом минулого року. Кількість фізичних осіб підприємців, які сплачували податки в перші чотири місяці цього року збільшилась на 32,8% і дорівнює 19 478.

Стратегічна мета урядової політики «Зроблено в Україні» – змінити структуру української економіки, наростити виробництво товарів із доданою вартістю та збільшити частку переробної промисловості у ВВП вдвічі – до 20%, зокрема через розвиток виробництва та збільшення обсягів несировинного експорту.