Навіть сьогодні, з огляду на розвиток науки і техніки, ніхто не може достовірно передбачити, коли і де відбудеться землетрус. Однак очевидці неодноразово повідомляли, що тварини поводяться незвично перед землетрусом. У рамках міжнародного проєкту зі співробітництва вчені з Інституту поведінки тварин Макса Планка в Констанці та Радольфцеллі і Центру передового досвіду колективної поведінки в Університеті Констанца вивчили, чи можуть корови, вівці і собаки насправді виявити ранні ознаки землетрусів.
Для цього вони прикріпили датчики до тварин на території в Північній Італії, схильною до землетрусів, і записували їхній рух протягом декількох місяців. У дослідження було задіяно 6 корів, 5 овець і 2 собаки. За цей період офіційна влада повідомила про 18 000 землетрусів у цьому сейсмічному регіоні. В основному це були невеликі і ледь помітні землетруси, а також 12 землетрусів силою 4 і більше балів за шкалою Ріхтера. Отримані дані показують, що тварини були надзвичайно неспокійними за кілька годин перед землетрусами. При цьому, чим ближче тварини були до епіцентру землетрусу, тим раніше вони починали поводитися незвично. Таким чином, профілі переміщення різних видів тварин в різних регіонах можуть дати уявлення про місце і час наближення землетрусу.
Експерти не згодні з тим, що землетруси можна точно передбачити. Тим не менш, не варто відмовлятися від того, що тварини все ж здатні якимось чином відчувати небезпеку, що насувається за кілька годин до того, як трапляється землетрус. Так, зокрема, є численні повідомлення про те, що дикі тварини залишають свої місця для сну і гніздування безпосередньо перед сильними землетрусами, а домашні тварини стають дуже неспокійними. Досі немає ясності, як тварини можуть відчувати наближення землетрусу. Є припущення, що тварини можуть відчувати через хутро іонізацію повітря, викликану великим тиском гірських порід у зонах землетрусу. Також можливо, що тварини можуть відчувати запах газів, що виділяються з кристалів кварцу перед землетрусом.
Але, як відзначають вчені, перш ніж поведінку тварин можна буде використовувати для прогнозування землетрусів, дослідникам необхідно спостерігати більшу кількість тварин протягом більш тривалих періодів часу в різних зонах землетрусів по всьому світу. Для цього вони хочуть використовувати глобальну систему спостереження за тваринами ICARUS на Міжнародній космічній станції МКС.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»