Думка «керувати мотоциклом — легше найлегшого, це ж не автомобіль!» часто вводить в оману тих, хто лише планує придбати собі двоколісний транспорт, говорять в компанії Motozilla. Мотоцикл — це один з найскладніших в управлінні видів транспорту з точки зору безпеки. Він дозволяє набирати великі швидкості, бути маневреним та гнучким на проїжджій частині, але потребує максимальної зібраності й зосередженості протягом усього періоду, що людина перебуває за кермом. Отримати права категорії «А» на керування мотоциклом можна у віці 16 років.

Такі ж правила розповсюджуються на мопед та скутер. Проте вони безпечніші у керуванні: не набирають надзвичайно великі швидкості та зазвичай є фізично легші.

Ви як водій двоколісного транспорту зобов’язані стежити за чіткою роботою та справністю усіх вузлів і своєчасно міняти мотозапчастини, що виходять з експлуатації. Особливо в зимову пору року зверніть увагу на моторезину (покришки на скутер), адже це ваша безпека. Протектор має бути яскраво вираженим, еластичним, мати жорсткий центр і м'які боковини, а глибина канавок має становити щонайменше 8–9 мм.

Попри те що соціум часто вважає водіїв двоколісного транспорту неповноцінними учасниками дорожнього руху, вони мають такі ж права, обов’язки й обмеження, як і водії легкових авто чи автобусів.

Якщо поліція зупинить водія мотоциклу чи скутеру й виявить, що у нього немає водійського посвідчення, а після судового процесу виявиться, що цього посвідчення ніколи й не було, може накластися штраф у розмірі до 40 800 грн.

Категорії штрафів, виходячи з різниці між транспортними засобами, трохи різняться.

Для водіїв мопедів та скутерів передбачено:

за водіння мопеда за наявності прав, але іншої категорії — 3400 грн;

за керування скутером без шолома — 510 грн;

за повторне порушення протягом року — 850 грн та конфіскація транспортного засобу до моменту сплати штрафу;

за відсутність шолома у пасажира — 510 грн.

Для водіїв-мотоциклістів законом України визначено штрафи у більшому розмірі:

за перевищення швидкості — 340-1700 грн;

за керування у стані сп'яніння — 17-51 тисяч грн;

за водіння після того, як права було вилучено за рішенням суду, — 20 400 грн;

за повторне порушення — 40 800 грн.

Варто враховувати: якщо ви сядете на мотоцикл, мопед чи скутер без отримання водійського посвідчення категорії «А», будете змушені сплатити 3400 гривень. А якщо вас вдруге зупинить поліціянт з тим самим порушенням — штраф буде становитиме 40 800 грн.