В умовах воєнного стану телемедичні технології все більше застосовуються в практичній діяльності лікарів. Це дозволяє забезпечити якісний та швидкий доступ до медичної допомоги українцям в усіх куточках країни, особливо в регіонах, де обмежено доступ до вузькопрофільних спеціалістів, зокрема до отримання акушерсько-гінекологічних послуг. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

У таких випадках телемедичні технології вже допомагали рятувати життя породіллям та новонародженим. Так, за допомогою віддаленого консультування на Миколаївщині успішно пройшли пологи у породіллі, яку не змогли доставити до лікарні через заборону окупантів та погрози розстрілу. Пологи приймала медсестра, консультуючись з акушером-гінекологом онлайн.

Вагітні жінки – особлива категорія пацієнтів, що потребує постійного моніторингу стану здоров’я та оперативного реагування на зміни в його показниках.

Телемедична платформа «System Carebits» за допомогою переносних портативних апаратів тококардіографії «Sigmafon» дозволяє проводити таку діагностику стану плода віддалено.

На телефон встановлюється програмне забезпечення, за допомогою технології бездротового зв'язку підключається девайс і відбувається визначення стану плода вагітної пацієнтки. Результати діагностики аналізує лікар за допомогою свого смартфона або ж за допомогою вебверсії телемедичної платформи. Працівники аналітичного відділу постачальника програмно-апаратного комплексу за допомогою штучного інтелекту проводять аналіз отриманих діагностичних показників життєдіяльності плода та формують окремий аналітичний звіт із понад 30 параметрів.

«Сьогодні в умовах війни порушені комунікації між населеними пунктами, тому надзвичайно важливим та актуальним є динамічний контроль стану плоду на відстані. Наш заклад отримав нові апарати діагностики. Це дало змогу проводити діагностику у віддаленому форматі. Вагітні пацієнтки можуть проводити діагностику з дому, без фізичного прийому. Вважаю, що телемедицина повинна стати повноцінною складовою системи охорони здоров'я в Україні. Це дозволить забезпечити, зокрема, і динамічний нагляд за вагітними з групи ризику патології плода в домашніх умовах», – коментує пані Аліна, лікар з Дніпропетровщини.

Зручність портативного пристрою оцінили його користувачки – вагітні пацієнтки.

«Зізнаюсь, спершу мала сумніви, адже не уявляла, як можна провести огляд онлайн. Проте з повномасштабним вторгненням росії стало не дуже зручно та не завжди безпечно ходити до лікаря на очний прийом. Одного разу мій лікар у перинатальному центрі дав мені електронний пристрій, який підключається до телефону та робить обстеження вдома, після чого результат діагностики приходив на телефон мого лікаря. Уже після першого дистанційного консультування я зрозуміла, що це безпечно, зручно та надійно», – поділилася враженнями пацієнтка Олександра.

У рамках гуманітарної допомоги українські заклади охорони здоровʼя отримали: телемедичну платформу «System Carebits», 300 портативних апаратів тококардіографії «Sigmafon» та необмежену кількість ліцензій для користувачів.

У проєкті беруть участь 180 закладів охорони здоров'я зі всіх областей України. На сьогодні вже проведено понад 147 навчань для лікарів та фельдшерів та вже проведено щонайменше 300 консультувань.