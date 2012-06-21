Президент Володимир Зеленський заявив, що жителі окупованого Донбасу повинні визначитися, вони є українцями, чи росіянами. Тим, хто вважає "нам до Росії", глава держави запропонував шукати місце в РФ.

Таку заяву зробив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Найголовніше в цій історії - точно для себе зрозуміти: ти росіянин, ти в Росії - я не про національність, а про внутрішній вибір для себе -, чи ти українець, і це твоя земля? Це твоя батьківщина, чи ти гість?" - сказав Президент.

"Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що "наше діло праве", "нам до Росії", "ми росіяни" - велика помилка залишатися жити на Донбасі. Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна ростиме, усе будуватиме. А частина Донбасу в окупованому, у відрізаному вигляді нікуди не ростиме. Тому щастя для цих людей тут не буде. Ніхто нікого не виганятиме, це повинно бути самостійне рішення людини".

"Тому, я вважаю, для майбутнього своїх дітей та онуків, якщо ти любиш Росію, усе життя перебував на території України та відчував, що це Росія, то ти повинен зрозуміти, що тобі вже потрібно їхати та шукати місце в Росії. Це правильно", - сказав Зеленський.

"Але якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український. Якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову, навіть якщо тебе не вчили в школі, сам почитай книжки, все прийде, говори, як хочеш. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець, - будь там. Будь, тримайся, все одно ця земля буде деокупована в будь-якому разі. Тому тут немає нормальний — ненормальний. Тут є: хто ти? Сам для себе дай відповідь".

Донбас ніколи не буде російською територією, наголосив президент. "Просто ніколи. Неважливо, скільки це окуповано, розумієте? Це як стіна, яка була в Німеччині. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом - і стіна впаде. Якщо не домовляться, люди все одно скористаються моментом".