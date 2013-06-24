Кабінет Міністрів України схвалив ініційовану Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури постановупро Порядок ведення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР). Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 28 червня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ухвалена постанова визначає процедуру ведення ЄТР, його структуру, функціонування, адміністрування, процедуру формування і внесення інформації про готелі та туристичних операторів.

Ключова мета функціонування Єдиного туристичного реєстру – забезпечення прозорості та рівних можливостей на ринку туристичних послуг. Реєстр створений для обліку готелів та туристичних операторів, тобто суб’єктів туристичної діяльності.

Офіційно почати свою роботу ЄТР має з 1 січня 2025 року. Запускати оновлений реєстр буде Державне агентство розвитку туризму.

Повноцінний запуск Єдиного туристичного реєстру сприятиме детінізації сфери туризму, адже дозволить вести облік готелів та туристичних операторів. Наразі цей облік є добровільним.

Згодом, після повноцінного запуску ЄТР, кожен зможе перевірити легальність роботи готелів та туроператорів. Крім того, реєстр дасть можливість державі формувати політику, ґрунтуючись на реальних даних.