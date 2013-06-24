У межах програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи» було погоджено чотири проєкти з розвитку транспортної інфраструктури, подані Україною.

Проєктні заявки 16 липня були схвалені координаційним комітетом програми. Зокрема, йдеться про такі проєкти:«Інтеграція залізничної системи України в транспортну систему ЄС. 1 етап». Передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення технологічноі сумісності та підвищення пропускноі спроможності залізничноі інфраструктури; «Організація транспортних потоків з метою підвищення пропускної спроможності інфраструктури, безпеки та ефективності послуг з перетину кордону на спільній дорозі Румунія — Молдова — Україна ПП Галац/Джурджулешти/Рені»; «Українська річкова інформаційна служба на р. Дунай — УкрРІС на р. Дунай». Полягає у створенні та впровадженні річкової інформаційної служби на українській частині р. Дунай, зокрема її інтеграцію до порталу EuRIS та CEERIS проєкту RIS COMEX, а також забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та надання гармонізованих інформаційних послуг суднам на внутрішніх водних шляхах; «Інтегрована модернізація європеиськоі мережі CNS».

«Усі проєкти передовсім є євроінтеграційними. Вони фізично наближають Україну до Європейського Союзу, розширюють можливості транспортних коридорів, руху товарів та послуг, дають змогу пришвидшити інтеграцію української транспортної інфраструктури до транспортного простору ЄС. Особливістю програми є співфінансування для реалізації проєктів у розмірі 50%. Грант від Євросоюзу становитиме орієнтовно 53 мільйони євро, таку саму суму має забезпечити українська сторона за рахунок доступних джерел фінансування», — наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, повідомляє Мінінфраструктури.