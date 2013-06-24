«Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні і Війську Запорозькому повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя».

Цей, на переконання Президента України Володимира Зеленського, надзвичайно актуальний нині фрагмент копії листа 1711 року, що зберігається у держархіві Швеції, він зачитав після переговорів із Прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон. Передаючи Президентові копію документа, в якому король Карл ХІІ дає настанови шведському послу в Константинополі визнати Запорозьку Січ як незалежну державу, гостя зауважила, що ще на початку XVIII століття шведський король був вражений козацькою демократією.

Нині Україна на полі бою обстоює європейські цінності та європейську безпеку. Прем’єр перед зустріччю із Президентом у Києві особисто побачила у зруйнованих російськими окупантами районах Київщини, якого масштабу зло принесла росія в Україну. Магдалена Андерссон рішуче засудила злочини проти цивільного населення та заподіяні руйнування і зазначила, що Швеція солідарна з Україною в цей складний час. І разом з іншими цивілізованими країнами робитиме все, щоб притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців.

«російську агресію проти України слід припинити. росії не можна дозволяти досягати якихось цілей шляхом руйнування засад міжнародного права. Маємо далі підтримувати Україну, тиснути на росію, зокрема санкціями, і наші зусилля мають тривати стільки, скільки потрібно», — цитує слова Магдалени Андерссон Офіс глави нашої держави.

Швеція й надалі надаватиме Україні оборонну й гуманітарну підтримку, допоможе у відбудові нашої країни. Держави поглиблюватимуть співпрацю в різних галузях.