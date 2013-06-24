Швеція та Фінляндія оголосили про плани надати гарантії на мільярди доларів скандинавським і балтійським енергетичним компаніям, щоб запобігти їхнім фінансовим втратам на тлі можливої енергетичної кризи в Європі, викликаної вторгненням росії в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що Швеція 4 вересня заявила, що планує запропонувати 250 мільярдів шведських крон (23,2 мільярда доларів), а Фінляндія – 10 мільярдів євро (9,95 мільярда доларів) у вигляді гарантій ліквідності енергетичним компаніям.

«Урядова програма – це крайній варіант для фінансування компаній, яким інакше загрожуватиме неплатоспроможність», – наголосила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Міністр фінансів Швеції Мікаель Дамберг заявив, що гарантії ліквідності для компаній у Швеції діятимуть до березня 2023 року. Покриття для всіх інших країн Північної Європи та Балтії діятиме лише протягом наступних двох тижнів.

Урядовці заявили, що нові гарантії призначені для запобігання збільшенню вимог до застави, які можуть призвести до краху енергетичних компаній, що торгують електроенергією на товарній біржі Nasdaq. Якщо енергетичні компанії впадуть, то криза може поширитись на всю фінансову галузь.

Зростання цін на електроенергію призвело до втрат за ф’ючерсними контрактами на електроенергію енергетичних компаній, що змусило їх відкладати додаткові кошти для задоволення біржових вимог.

Уряд Швеції заявив, що недавнє закриття газопроводу «Північний потік-1» може призвести до подальшого зростання цін.

Як повідомлялося, російський газовий монополіст газпром зупинив на невизначений термін роботу «Північного потоку», мотивуючи це тим, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни виявило несправності, які потрібно усунути.

Від початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, у відповідь на солідарність, яку ЄС виявив із спротивом України, кремль свідомо провокує в Європі енергетичну кризу. Протягом літа під різними приводами газпром знижував поставки «Північним потоком». Станом на 15 липня прокачування газу було знижено до 60% від планового показника, пізніше - до 20%.