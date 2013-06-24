Про збільшення інвестицій та підтримку української економіки в умовах повномасштабної війни говорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоган Форсселл за участі представників шведського бізнесу.

Шведська сторона повідомила, що представництво в Києві відкриває Business Sweden — організація, що допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках.

Денис Шмигаль запросив шведський бізнес інвестувати в нашу державу вже зараз.

«Найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий, критичні матеріали, IT та диджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість», — сказав Прем’єр-міністр.

Глава українського уряду подякував Швеції за все, що вона робить для України, за підтримку нашої економіки, створення і збереження робочих місць. Відкриття торгового представництва в Києві, за його словами, буде чудовою можливістю для всіх шведських компаній побачити, які перспективи для них відкриваються в Україні, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.