Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив підтримку відновлення нашої держави з керівником федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Зустріч відбулася на полях Конференції з питань протимінної діяльності в Україні, що проходила 17—18 жовтня в Лозанні (Швейцарія). Як зауважив Прем’єр-міністр, у Лугано було вперше закладено фундамент для повоєнного відновлення України. Тоді українська урядова делегація провела десятки переговорів, підсумком яких стали домовленості про підтримку нашої держави майже на 2 мільярди доларів США. Швейцарія активно підтримує проєкти української відбудови та має намір спрямувати на це 5 мільярдів франків до 2036 року. Глава уряду подякував за призначення спеціального представника з відновлення України. Прем’єр-міністр також поінформував про регіональний підхід у відбудові та патронат над областями.

«Ми хочемо, щоб швейцарські компанії та Швейцарія брали активну участь у цьому. Важливим кроком тут стане візит делегації швейцарських підприємств в Україну наступного року, що відкриє нові можливості для співпраці та інвестицій», — сказав Денис Шмигаль.

Сторони обговорили план перемоги Президента України. Прем’єр-міністр подякував за підтримку української формули миру, а також щиру солідарність, надану гуманітарну та іншу допомогу нашій державі й українському народові, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.