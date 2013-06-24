Уряд Швейцарії підтвердив свою відмову на прохання, що надійшли з Німеччини та Данії, дозволити реекспорт в Україну боєприпасів і бойових машин піхоти швейцарського виробництва.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Swissinfo, відповідне рішення було ухвалене Федеральною радою Швейцарії.

«Ґрунтуючись на положеннях федерального Закону «Про правові основи військово-технічного співробітництва із закордонними країнами та про постачання військових матеріалів і товарів подвійного призначення» і беручи до уваги зобов'язання, що випливають для Швейцарії з її статусу нейтральної країни, Берн не може схвалити запити на надання третім країнам права передати Україні військові матеріали швейцарського виробництва», - заявили у швейцарському уряді.

Відповідно до швейцарського законодавства у праві на реекспорт таких військових матеріалів може бути відмовлено, якщо країна-кінцевий отримувач залучена до міжнародного збройного конфлікту. «Росія й Україна якраз залучені до такого конфлікту», - заявив уряд Швейцарії.

У зв'язку з тим, що згаданий федеральний закон «вимагає рівного ставлення до всіх сторін такого роду конфліктів», «Швейцарія не може позитивно відповісти на клопотання Німеччини та Данії про передачу швейцарських військових матеріалів Україні».

Разом з тим федеральна рада Швейцарії прийняла рішення не перешкоджати Німеччині вільно розпоряджатися 42 законсервованими танками типу Leopard 2, викупленими 12 років тому зі Швейцарії компанією Rheinmetall. В цьому випадку Берн більше не вимагає виконання будь-яких умов.

Крім того, швейцарський уряд також повідомив, що залишаються можливими поставки у розпорядження європейських підприємств ВПК видаткових військових матеріалів або запасних частин, «навіть якщо виготовлені на їх основі системи озброєнь, ймовірно, можуть бути відправлені, зокрема, і в Україну». Йдеться в цьому випадку про дві заявки на предмет експорту такого роду швейцарських військових матеріалів збройовим підприємствам Німеччини та Італії. Одна заявка стосувалася компонентів протитанкових ракетних установок, а інша — компонентів систем протиповітряної оборони.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань раніше відхилив прохання Данії передати Україні 22 бойові колісні багатоцільові бойові машини піхоти Piranha III швейцарського виробництва. У квітні 2022 року він також наклав вето на реекспорт 12400 35-міліметрових набоїв швейцарського виробництва, які використовуються в зенітних самохідних установках Gepard, які Німеччина має намір відправити в Україну.

Водночас Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу, запроваджених щодо росії за війну проти України.