Швейцарія приєдналася до 10-го пакета санкцій Європейського Союзу щодо росії.

Про це повідомляється на сайті федерального уряду Швейцарської Конфедерації, передає Укрінформ.

«29 березня 2023 року Федеральна рада ухвалила подальші санкційні заходи проти росії. Вона приєдналася до Європейського Союзу (ЄС), який ... ухвалив десятий пакет санкцій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було запроваджено «гуманітарні винятки та нову можливість захищати конкретні інтереси швейцарської економіки».

Нові заходи набувають чинності 29 березня о 20:00.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій, запроваджених через незаконне вторгнення росії до України. Загалом обмеження запроваджено проти 87 фізичних і 34 юридичних осіб.

Серед іншого під санкції ЄС потрапили три великі російські банки: Альфа-банк, росбанк й банк «Тінькофф».

До санкційного переліку також увійшли такі великі корпорації, як ТОВ «Комерційні автомобілі - група ГАЗ»; Національна перестрахувальна компанія; кілька підприємств росатома; росатомфлот, який розпоряджається атомним криголамним флотом рф, інформаційне агентство «Sputnik», медіагрупа «россия сегодня» та інші.

ЄС також запровадив санкції проти міноборони та служби зовнішньої розвідки рф.