Швейцарія приєдналася до сьомого пакет санкції Євросоюзу проти росії, заборонивши імпорт золота та виробів із золота з рф.

Про це в середу офіційно повідомивуряд Швейцарії, передає Укрінформ.

«З огляду на продовження військової агресії росії проти України Федеральна Рада 3 серпня запровадила наступні санкції проти росії, разом з останніми санкціями ЄС, вони стосуються золота та виробів із золота»,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції набувають чинності з 19.00 (за київським часом) 3 серпня.

Нагадаємо, Рада ЄС 21 липня підтримала пропозицію щодо посилення ефективності шести пакетів санкцій, запроваджених проти росії. Зокрема, введено заборону на купівлю, імпорт або передачу, прямо чи опосередковано, золота, якщо воно походить з росії та було експортовано з росії до ЄС або до будь-якої третьої країни після цього. Ця заборона також стосується ювелірних виробів.

Новий пакет обмежувальних заходів розширює перелік контрольованих товарів, які можуть сприяти військовому та технологічному вдосконаленню росії або розвитку її сектору оборони та безпеки, тим самим посилюючи експортний контроль подвійного використання та передових технологій.

Крім того, нові заходи поширюють чинну заборону на доступ до портів, щоб уникнути обходу санкцій, і розширюють сферу дії заборони на прийняття депозитів, включаючи від юридичних осіб, організацій або органів, заснованих у третіх країнах і більшою частиною власності яких є громадяни росії або фізичні особи, які проживають у росії. Прийняття депозитів для незаборонених транскордонних торгів залежатиме від попереднього дозволу національних компетентних органів.