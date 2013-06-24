Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) оголосив про збільшення загального обсягу фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 мільйонів швейцарських франків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків. Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 мільярдів франків.

«Ми отримали так багато заявок і побачили такий активний інтерес бізнесу Швейцарії, що партнери ухвалили рішення розширити програму. Додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть спрямовані на проекти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями. Я щиро вдячна партнерам за це рішення, яке сприятиме економічному відновленню. Програма сфокусована на реалізації проектів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

У зв'язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.

Конкурс адресований швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.

Оновлення умов конкурсу не потребує повторної подачі заявок. Однак ті, хто вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій.

Довідково

Швейцарсько-українська співпраця має довгу історію, яка значно активізувалась після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про свою готовність щодо довгострокової підтримки України швейцарський Уряд заявив ще у квітні 2024 року, анонсувавши виділення 5 мільярдів франків протягом наступних 12 років. У січні 2025 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі був підписаний Меморандум між Україною та Швейцарією щодо виділення перших 50 мільйонів франків для швейцарських компаній на реалізацію проектів в Україні.