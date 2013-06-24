Швейцарія не видає візи російським делегатам, які хотіли взяти участь у заходах ООН у Женеві.

Про це повідомляє «Коммерсант» з посиланням на представника рф в ООН Ірину Тяжлову, передає Укрінформ.

За словами Тяжлової, у москви «є претензії» щодо видачі віз російським експертам, які планують брати участь у заходах з безпеки інформаційно-комунікаційних технологій, які проводяться в Женеві по лінії ООН.

У понеділок, 25 липня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася сесія Робочої групи відкритого складу з кібербезпеки. Після блокування росією акредитації західних IT-компаній США відмовили у візі голові російської делегації на РГВС.

24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбардують міста і села України, вбивають мирне населення. Демократичні країни світу запроваджують санкції проти агресора.