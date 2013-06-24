Швейцарська організація з впровадження ініціатив сталого розвитку Helvetas зацікавлена в розширенні програми підтримки українського малого і середнього бізнесу. До вже наявних проектів в гуманітарній сфері, а також програм з підтримки експортерів та професійного розвитку працівників планують додати ще декілька напрямків. Зокрема, розвиток та підтримку малих та середніх підприємств, а також їхню інтеграцію в регіональні та крос-секторальні ланцюги виробництва. Про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра економіки України Володимир Кузьо з координатором Helvetas з відновлення в Україні Томасом Може та з директором Helvetas в Україні Петром Баше. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Обговорили з представниками швейцарської Helvetas напрямки для реалізації нових спільних проектів у пріоритетних для України секторах, таких як будівництво та переробка, відновлювана енергетика та когенерація, сільське господарство та логістика. Йдеться про підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу, а також створення нових ланцюгів виробництва. Проговорили можливу співпрацю із залучення приватних інвестицій в економіку, кооперацію українських та іноземних підприємств та розміщення високотехнологічних виробництв країн-партнерів на нашій території, в тому числі за участю швейцарської агенції розвитку SIFEM», – наголосив Володимир Кузьо.

Під час зустрічі також обговорили розширення мандату Helvetas на розвиток приватного сектору в Україні в ключових секторах економіки, які будуть пріоритетними для інвестування у 2024-2027 роках та мають найбільший потенціал для зростання.

Ще однією темою для розмови стало надання допомоги українським містам, громадам та бізнесу з метою закупівлі та встановлення енергетичного обладнання для розподіленої генерації. Це має підвищити енергетичну стійкість регіонів та українських підприємців після того, як росія знищила близько 9 ГВт маневрових потужностей української електрогенерації.

Довідково

Helvetas – це швейцарська організація, що підтримує ініціативи сталого розвитку у всьому світі. Серед основних напрямів її роботи – підтримка програм забезпечення засобів до існування, економічного відновлення та розбудови стійкості.

Helvetas співпрацює з місцевими громадами, органами влади та іншими партнерами з метою оптимального реагування на гуманітарні кризи та сприяння розвитку у довгостроковій перспективі. Така співпраця охоплює проведення навчання та надання ресурсів місцевим ГО, державним органами та громадам для посилення їхньої підготовленості до надзвичайних ситуацій, реагування на них та відновлення після них.

Helvetas поєднує гуманітарний підхід з підходом із розвитку для посилення сталих способів реагування на кризи та підвищення стійкості й добробуту постраждалих громад.