Швейцарська міжнародна фінансова група Credit Suisse (CS) заблокувала і де-факто «заморозила» близько 17,6 млрд швейцарських франків, що понад удвічі більше ніж сума офіційно заморожених у Швейцарії російських активів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє швейцарська газета Sonntags Zeitung.

Видання нагадує, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну Швейцарія приєдналася до санкційЄС і відтоді заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд швейцарських франків та 15 об'єктів нерухомості. Загалом же в Україні може бути близько 46,1 млрд франків російських активів.

Між тим, коли мова заходить про кошти, які належать російській державі та центробанку рф, то ситуація тут є складною, оскільки «офіційно ці кошти не підпадають під санкції, тому вони не є офіційно заблокованими». Однак, при цьому, всі операції з цими грошима заборонені і це означає, що «де-факто вони є замороженими». Про яку суму може тут йти мова невідомо, «оскільки ці гроші не входять до санкційного списку», а отже, немає обов'язку повідомляти про них державний секретаріат Швейцарії з питань економіки (SECO).

На цьому тлі Sonntags Zeitung повідомляє, що лише фінансова група Credit Suisse заблокувала 17,6 млрд франків таких російських активів.

«Зараз CS повідомляє, що вона заблокувала або заморозила російські активи на суму 17,6 млрд швейцарських франків. Це – більше третини всіх зареєстрованих російських активів у Швейцарії. З них, очевидно, лише близько 4 млрд франків припадає на осіб, включених в санкційний список», - йдеться у статті.

Зазначається, що «решта 13,6 млрд франків належать людям, які потрапили під санкції в інших країнах, наприклад, Віктору Вексельбергу, який, як відомо, має рахунок у CS, але не може зняти свої гроші». «Крім того, це можуть бути гроші російського центрального банку або російської держави, які не підпадають під санкції, але де-факто заморожені», - повідомляє Sonntags Zeitung.

Як повідомлялося, раніше швейцарські ЗМІ інформували, що США хочуть використати заморожені у Швейцарії російські активи, щоб допомогти Україні у відбудові, однак конфіскація приватних коштів є складним процесом з юридичного погляду.