Учора в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО відбулася дев’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» і зустріч міністрів оборони держав-членів Північноатлантичного альянсу. На порядку денному було питання надання Україні бойових літаків, далекобійних артилерійських установок, амуніції та пришвидшення передачі танків.

Під час пресконференції, яка відбулася напередодні зустрічі, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що нині головний аспект у питанні постачання Україні необхідної зброї та амуніції — швидкість. «Ми стали на шлях перегонів у питаннях логістики», — зазначив Генсек, наголосивши, що «ця швидкість може врятувати життя».

За словами очільника Північноатлантичного альянсу, ситуація на полі бою постійно змінюється, і тому виникають дискусії з приводу того, «які нові платформи ми маємо надати. Тривають постійні обговорення та розмови всередині Альянсу про те, які типи військових систем ми повинні передати українській стороні. Як ви бачили, у ЗМІ тривають дискусії щодо надання бойових літаків», — зауважив Єнс Столтенберг.

На його думку, в цьому обговоренні варто зважати на два чинники. «По-перше, швидкість і нагальність. Коли йдеться про літаки, це забере багато часу. Тому мій головний пріоритет — щоб союзники змогли якнайшвидше надіслати танки, БМП тощо. По-друге, важливо постійно консультуватися щодо нових можливостей допомоги», — пояснив Генсек. Він уточнив, що надання винищувачів потребує значних витрат і часу з погляду матеріально-тилового забезпечення, ремонту тощо.

«Тож обговорювати надання винищувачів справді важливо, але передусім потрібно гарантувати, щоб їх надати вчасно», — підсумував очільник Альянсу.

Єнс Столтенберг ще раз наголосив, що найактуальніше нині постачання для ЗСУ вже анонсованого військового обладнання та боєприпасів, налагодження логістики і обслуговування техніки, яку вже передано Україні. Ідеться про артилерію, ППО та інші системи, що потребують боєприпасів, запчастин, ремонту та іншого обслуговування.

«Це величезне логістичне завдання. Ключові елементи, такі як боєприпаси, паливо та запчастини, мають потрапити в Україну до того, як росія перехопить ініціативу на полі бою», — наголосив Генсек.

Очільник НАТО заявив, що президент росії путін не думає про припинення війни, натомість розпочинає наступальні дії. «Майже через рік після вторгнення путін готується не до миру, а до наступу», — зазначив Єнс Столтенберг і додав, що саме тому важливо підтримати Київ усім, що потрібно українській армії на полі бою.

«Якщо путін виграє в Україні, це стане сигналом для авторитарних держав у світі, що для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей можна використовувати силу», — вважає Генсек НАТО.

Відповідаючи на запитання журналістів, Єнс Столтенберг сказав, що, на його думку, повторний наступ росії в Україні вже почався. Про це свідчить кількість додаткових сил, які російська сторона спрямувала на схід України. «Для мене це ще раз підкреслює важливість вчасного постачання Україні зброї, обладнання, запчастин. Що швидше ми це зробимо, то більше життів урятуємо і прокладемо шлях до мирного врегулювання конфлікту», — вважає Генсек НАТО.