Україна стабільно пройшла минулий осінньо-зимовий період (ОЗП) завдяки відновленню 3 ГВт генеруючих потужностей та значних обсягів електрообладнання. Зараз ситуація складніша, адже через російські обстріли українська енергосистема втратила понад 8 ГВт потужностей, які потрібно максимально відновити до початку прийдешнього ОЗП. Швидкість відновлення напряму залежить від фінансового ресурсу, який матимуть енергетики. Про це зазначив Голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, енергетика потребує зараз значного ресурсу. Частково ми його отримуємо як міжнародну допомогу. Одне із джерел – через Фонд підтримки енергетики України, який було створено у 2022 році за ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Також як гуманітарна допомога від країн-союзників у вигляді матеріалів та обладнання. Проте через значні руйнації цього не достатньо, і потрібно залучати додатковий внутрішній ресурс. Одним з кроків може бути перегляд тарифу на електроенергію, що дозволить підготувати енергосистему до зими.

Голова підкреслив, що наразі тривають відповідні розрахунки й остаточне рішення ще не ухвалено.

Також він нагадав, що минулого року невелике підвищення тарифу на електроенергію дозволило спрямувати додаткові кошти у відновлення енергосистеми, належно підготуватися та стабільно пройти ОЗП.

Коментуючи питання щодо стану енергосистеми України, Руслан Слободян зазначив, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога протягом останніх двох місяців пошкоджено тепло- та гідроелектростанції – високоманеврові генеруючі потужності, які дозволяли здійснювати балансування навантаження в енергосистемі упродовж доби. Це істотно вплинуло на можливості покриття попиту на електроенергію у пікові години навантаження.

«Наразі більшу частину дефіциту покриває імпорт електроенергії. Але в пікові години споживання – з 9:00 до 11:00 та з 19:00 до 22:00 – імпорту вже не вистачає. Тож звертаюсь з проханням до всіх споживачів раціонально використовувати електроенергію саме в ці години та перенести використання потужних електроприладів на інший час», – наголосив він.

Влітку дефіцит електроенергії покривається також завдяки відновлюваним джерелам енергії. Але якщо не вдасться відновити необхідні обсяги пошкодженої генерації, у холодну пору року існує ймовірність застосування відключень не лише промислових об’єктів, а й побутових споживачів.