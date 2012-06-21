Високий рівень злагодженості, жодних проблем чи непорозумінь, успішне виконання завдань. Такі характеристики можна дати цьогорічним міжнародним навчанням «Сі Бриз-2019», на які з’їхалися три тисячі військовослужбовців із 19 країн. Навчання повноформатні, тобто складаються з кількох компонентів — морського, повітряного і сухопутного. За даними Міністерства оборони, все в режимі «вільна гра» — щоденні раптові бойові розпорядження, про які заздалегідь ніхто не знає.
«Точніше, майже ніхто, адже за кожним елементом навчань пильно стежать у багатонаціональному операційному штабі, який і керує всіма силами морського, повітряного, берегового та водолазного компонентів. Тут панує робоча атмосфера, і кожен має своє завдання. Хтось працює над картами, хтось пильно вдивляється в монітори, де відображено ситуацію, а хтось отримує ввідні, за якими мусить негайно зреагувати і координувати подальшу роботу.
Усе відбувається настільки чітко й злагоджено, що й не помічаєш — працюють представники різних країн і родів військ. Під час виконання великої кількості завдань підрозділи спільно діють уперше, але військовослужбовці добре розуміють один одного й успішно справляються. За плечима багатьох із них бойовий досвід, якого набули в гарячих точках світу не лише під час миротворчих місій, а й захищаючи Батьківщину від російської агресії», — йшлося в одному з повідомлень міністерства.
Приміром, ось такі враження морських прикордонників, які відпрацювали комплекс завдань на річці Дунай: «Увесь комплекс навчальних вправ розробники спрямували на відпрацювання саме тих ввідних і практик, які щоденно імовірні в умовах повсякденної служби. Саме такий комплекс вправ дає змогу інтенсивно й водночас реалістично, просто на воді, навчати персонал, вдосконалювати вміння та навички, підвищувати рівень не лише підготовки, а й стійкості до стресових ситуацій. Адже те, що ти вже випробував, пройшов навіть у навчальній ситуації, вже не здається таким нездоланним у реальності».
Командувач Військово-Морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, коментуючи проведення «Сі Бриз-2019», зазначив, що такі навчання сприяють подальшій інтеграції ВМС зокрема та ЗСУ загалом до євроатлантичного простору.