Контракт із європейським оператором пускових послуг ISILAUNCH про виведення на орбіту космічного апарата «Січ-2-30» уклало ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».

«Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9. Саме ISILAUNCH має відповідну угоду з цією американською компанією, якою уповноважений на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на цьому ракетоносії та надання відповідних інжинірингових послуг і матеріальної частини», — прокоментував у Facebook віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

На сьогодні вже здійснено авансовий платіж за запуск супутника «Січ-2-30», повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

«Запуск космічного апарата заплановано здійснити у грудні 2021 року (резерв — січень 2022-го). Проте маю надію, що це станеться саме в рік 30-річчя Незалежності України, і завдання Президента Володимира Зеленського буде виконано», — наголосив урядовець.

Нині КБ «Південне» разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів проводить усі необхідні роботи з підготовки до запуску КА «Січ-2-30» та підготовки наземного сегмента.

«Запуск і подальше використання супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки і оборони», — пояснив Олег Уруський.

Виведення на орбіту супутника «Січ-2-30» стане першим кроком на шляху реалізації планів, визначених проєктом Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021—2025 роки. Вона передбачає створення вітчизняного космічного угруповання щонайменше із семи супутників.