У січні оператори протимінної діяльності завершили очищення п’яти ділянок в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа ділянок, повернутих аграріям у використання, — майже 640 га, а вартість їх розмінування, яку компенсує держава, — 20,6 мільйона гривень.

«Січень став знаковим для ринку розмінування. Уперше із часу впровадження держпрограми компенсації приватні оператори повністю завершили очищення ділянок за п’ятьма укладеними угодами. У підсумку аграрії отримали назад у використання майже 640 гектарів угідь. Триває розмінування за іншими укладеними договорами. Цього року продовжимо програму й сподіваємося залучити до неї донорське фінансування, щоб очистити ще більше сільськогосподарських земель», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У січні за 16 раніше укладеними угодами оператори розпочали роботи з очищення земель від мін та снарядів, що не вибухнули. Загальна площа цих земель — більш ніж 1,3 тисячі га, вартість розмінування — понад 85,1 мільйона гривень.

У перший місяць року в межах програми держава перерахувала аграріям на рахунки ескроу 94,7 мільйона гривень. Загальна площа земель, які очистять за ці кошти, — 1546,3 га. Загалом з початку чинності програми аграріям, які замовили послуги з розмінування та долучилися до участі у програмі, держава перерахувала майже 530 мільйонів гривень компенсацій для розрахунку з операторами протимінної діяльності.

Протягом січня аграрії подали 34 нові заявки на участь у програмі.

Із початку чинності програми на 1 лютого Центр гуманітарного розмінування уклав 50 угод з операторами на виконання робіт на загальній площі понад 9,3 тисячі га. Вартість робіт за договорами — більш ніж 536,5 мільйона гривень.

Як зазначила Юлія Свириденко, уряд працює над посиленням спроможностей у протимінній діяльності, повідомляє Міністерство економіки