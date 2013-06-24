Президент Володимир Зеленський заявив, що сигнали Росії про готовність до переговорів були частиною пропаганди, які вона подавала, аби звинуватити Україну в небажанні миру.

Про це глава держави сказав на відкритті Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025), передає кореспондент Укрінформу.

«Згадайте: лише рік тому багато хто думав, що Росія хоче реальних мирних переговорів і припинення вогню. Москва подавала відповідні сигнали — це була частина їхньої пропаганди, щоб звинуватити Україну в небажанні миру. Але ми тоді вже говорили: на Росію треба тиснути, бо вона не готується до миру. І тепер усі бачать — Путін відкинув кожну мирну пропозицію і лише нарощує насильство», - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що минулої ночі в Києві через російську атаку загинули дві людини, є поранені..

«Повністю зруйновано медичну лабораторію. Пошкоджено житлові будинки, торговельний центр, ветеринарну клініку, базову міську інфраструктуру. І це попри те, що багато дронів і ракет було збито. Але частина долетіла», - сказав Президент.

У цьому контексті він закликав західних активніше інвестувати у виробництво дронів в Україні, особливо перехоплювачів.

Джерело: Укрінформ